Ходатайство о покупке доли "Библио-Глобус" аэропортом Шереметьево поступило в ФАС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ФАС (Федеральная антимонопольная служба) России сообщила о получении ходатайства аэропорта Шереметьево о приобретении доли российского туроператора "Библио-Глобус". Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

"В Федеральной антимонопольной службе на рассмотрении находится ходатайство АО "Международный аэропорт Шереметьево" о приобретении 75 процентов долей в уставном капитале ООО "Туроператор БГ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ходатайство будет рассмотрено в течение 30 дней с даты получения документа.

По информации Агентства "Москва", завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 года. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Ранее авиакомпания "Россия" перевела рейсы, выполняемые в партнерстве с туроператором "Библио-Глобуса", в аэропорт Шереметьево.