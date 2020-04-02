Авиакомпания "Россия" перевела все рейсы в Шереметьево

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Авиакомпания "Россия" перевела рейсы, выполняемые в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус", в аэропорт Шереметьево, сообщает пресс-служба перевозчика.

Таким образом, авиакомпания завершила процесс перебазирования флота из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево. Первым этапом этого процесса стал перевод в 2018 году в Шереметьево части регулярных рейсов, выполняемых под коммерческим управлением авиакомпании "Аэрофлот".

В компании отметили, что концентрация всех московских рейсов в одном аэропорту являлось стратегическим направлением развития авиакомпании на протяжении нескольких лет. Это обусловлено формированием "Аэрофлотом" разветвленной сети маршрутов, а также стремлением предоставить пассажирам удобные стыковки на внутрироссийских и международных направлениях.

В конце 2019 года авиакомпания "Россия" перевела персонал в новое офисное здание, расположенное вблизи терминала D аэропорта Шереметьево. В Шереметьево также расположен единый центр управления полетами авиакомпании.

Ранее "Аэрофлот" сообщил об отмене более 60 рейсов из-за введенных ограничений по количеству пассажиров, прилетающих в московский аэропорт Шереметьево. В их числе следующие из-за рубежа в Шереметьево, а также из российского аэропорта за границу.