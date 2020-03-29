Самолет со 161 человеком на борту экстренно приземлился в Шереметьево

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Самолет авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находится 161 человек, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Boeing 737 следовал рейсом 1741 Сочи – Москва. На борту 154 пассажира и семь членов экипажа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что лайнер совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.

Ранее воздушное судно, летевшее по рейсу Новосибирск – Москва, совершило экстренную посадку в Перми. Причиной стало анонимное сообщение об угрозе взрыва в самолете.

До этого в Москве произошли задержки и отмены рейсов сразу в нескольких аэропортах. Причину изменений в расписании не уточнили.