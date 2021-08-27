Чат-бот для передачи показаний счетчиков воды запустили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице запустили новый сервис для передачи показаний приборов учета воды. Теперь отправить информацию можно с помощью чат-бота АО "Мосводоканал". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для того чтобы передать данные, необходимо перейти по ссылке или отсканировать QR-код, находящийся на главной странице сайта АО "Мосводоканал", а затем выбрать WhatsApp или телеграм. Отмечается, что данные можно будет передать уже за сентябрь этого года.

В сообщении нужно будет ввести номер лицевого счета и сведения о расходе воды за месяц. Сервис примет показания автоматически. Он будет доступен юридическим и физическим лицам, которые заключили прямые договоры с Мосводоканалом.

"Мы постоянно совершенствуем работу с нашими абонентами, идем в ногу со временем, внедряя цифровые технологии для удобства пользователей", – рассказал директор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко.

Те, у кого нет прямых договоров с предприятием, могут передавать показания, используя портал mos.ru, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Также данные можно отправить по СМС на номер 7377, по телефону единой сервисной службы +7 (495) 539-25-25, а также лично в центрах "Мои документы" или помещениях ОДС (диспетчерская) района.

Ранее Сергей Собянин рассказал о доступных для москвичей онлайн-услугах. Сегодня жители столицы могут получить свыше 380 онлайн-услуг и сервисов на портале mos.ru. Масштабная цифровая экосистема столицы позволяет решить практически любой бытовой вопрос онлайн, не теряя время на сбор справок и поездки в различные учреждения.