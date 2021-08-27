Чат-бот для передачи показаний счетчиков воды запустили в Москве

09:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице запустили новый сервис для передачи показаний приборов учета воды. Теперь отправить информацию можно с помощью чат-бота АО "Мосводоканал". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для того чтобы передать данные, необходимо перейти по ссылке или отсканировать QR-код, находящийся на главной странице сайта АО "Мосводоканал", а затем выбрать WhatsApp или телеграм. Отмечается, что данные можно будет передать уже за сентябрь этого года.
В сообщении нужно будет ввести номер лицевого счета и сведения о расходе воды за месяц. Сервис примет показания автоматически. Он будет доступен юридическим и физическим лицам, которые заключили прямые договоры с Мосводоканалом.
"Мы постоянно совершенствуем работу с нашими абонентами, идем в ногу со временем, внедряя цифровые технологии для удобства пользователей", – рассказал директор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко.
Те, у кого нет прямых договоров с предприятием, могут передавать показания, используя портал mos.ru, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Также данные можно отправить по СМС на номер 7377, по телефону единой сервисной службы +7 (495) 539-25-25, а также лично в центрах "Мои документы" или помещениях ОДС (диспетчерская) района.
Ранее Сергей Собянин рассказал о доступных для москвичей онлайн-услугах. Сегодня жители столицы могут получить свыше 380 онлайн-услуг и сервисов на портале mos.ru. Масштабная цифровая экосистема столицы позволяет решить практически любой бытовой вопрос онлайн, не теряя время на сбор справок и поездки в различные учреждения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: