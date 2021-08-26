ФАС начала антикартельные проверки производителей арматуры

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Федеральная антимонопольная служба России приступила к антикартельным проверкам некоторых производителей арматуры из-за возможного сговора, который привел к росту цен на стройматериал. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ФАС, за год стоимость арматуры выросла более чем на 50%. При этом подорожание наблюдалось как во время роста мировых индикаторов цен, так и во время их падения.

"В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру", – говорится в сообщении.

Речь идет о таких компаниях, как ПАО "НЛМК", ООО "Новосталь-М", ООО "Тулачермет-Сталь" и ООО УК "ПМХ".

В ходе выездных проверок, которые проходят в Москве, Туле и Липецке, ведомство изучит ценообразование у крупнейших производителей, а также возможные причины повышения цен на строительный материал. Если ФАС обнаружит какие-либо нарушения, то в отношении производителей будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС начала антикартельные проверки крупнейших российских торговых сетей после обращений граждан о повышении цен на продовольствие. Внеплановые выездные проверки проходили в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели", "Ленте" и "Магните".

Позже стало известно, что ведомство намерено подготовить законопроект, ограничивающий наценку на продукты в крупных торговых сетях.

На сегодняшний день в России уже существуют законопроекты и постановления, которые позволяют регулировать цены, однако с юридической точки зрения бороться с наценками в торговых сетях пока невозможно.

