ФАС готовит законопроект, ограничивающий рост цен на продукты – СМИ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовит законопроект, ограничивающий наценку на продукты в крупных торговых сетях. Об этом сообщает Forbes.

На сегодняшний день в РФ уже существуют законопроекты и постановления, которые позволяют регулировать цены, однако с юридической точки зрения бороться с наценками в торговых сетях пока невозможно.

Источник издания уточнил, что в ходе совещания на тему нового законопроекта были представлены разные варианты влияния на торговую наценку.

Ранее ФАС начала антикартельные проверки крупнейших российских торговых сетей после обращений граждан о повышении цен на продовольствие. Отмечается, что внеплановые выездные проверки проходят в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели", "Ленте" и "Магните".

В ФАС уточнили, что ретейлеров проверяют на предмет антиконкурентного сговора, который может служить причиной повышения и поддержания цен.