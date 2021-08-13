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Москва 24

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Экономика

12:55

ФАС проверяет крупнейшие торговые сети из-за сообщений о росте цен

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки крупнейших российских торговых сетей после обращений граждан о повышении цен на продовольствие. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что внеплановые выездные проверки проходят в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели", "Ленте" и "Магните".

"Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров", – говорится в сообщении.

В ФАС уточнили, что ретейлеров проверяют на предмет антиконкурентного сговора, который может служить причиной повышения и поддержания цен.

Как сообщалось, темпы роста цен в России по итогам августа составят 6,4% в годовом выражении. К таким выводам пришли банковские аналитики.

Эксперты считают, что сезонное снижение стоимости овощей и фруктов может замедлить инфляцию в августе, однако большую роль сыграют растущие цены на бензин и непродовольственные товары, а также ограничения, действующие в сфере международного туризма.

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