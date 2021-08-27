Испытание теплосетей перед отопительным сезоном началось в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перед началом нового отопительного сезона в столице проводят температурные испытания тепловых сетей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую, в соответствии с графиком ведутся испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя. Таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что испытания проводятся более чем на восьми тысячах километров тепловых сетей. Для выявления потенциально ненадежных участков в магистрали подается теплоноситель с температурой до 130 градусов. Чтобы обеспечить безаварийную работу в осенне-зимний период, до начала отопительного сезона там проводят ремонт. Все мероприятия по подготовке системы теплоснабжения завершат к 1 сентября.

"В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий", – добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что с начала года в столице реконструировали более 50 километров водопроводных сетей.

Москва считается лидером среди других российских городов по обновлению инженерных систем. Последние 10 лет в городе ежегодно идет их обновление и снижение износа на 2,4%. Столичные сети водоснабжения – самые протяженные в стране, их общая длина превышает 13 тысяч километров.