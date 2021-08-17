Более 90% городских объектов подготовили к новому отопительному сезону в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К новому отопительному сезону в столице подготовили 92% объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий", – сказал Бирюков.

Он отметил, что работы идут в соответствии с графиком и будут завершены до 1 сентября.

Одним из основных направлений подготовительной работы, подчеркнул Бирюков, является проведение гидравлических испытаний на инженерных сетях. Их протяженность – 17 тысяч километров. Во время работ выявляют потенциально ненадежные участки и оперативно их восстанавливают, чтобы предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение.

Уточняется, что каждый год планово-предупредительный ремонт ведется более чем на 22 тысячах тепловых пунктов.

Ранее сообщалось, что с начала года в столице реконструировали более 50 километров водопроводных сетей.

Москва считается лидером среди других российских городов по обновлению инженерных систем. Последние 10 лет в городе ежегодно идет их обновление и снижение износа на 2,4%. Столичные сети водоснабжения – самые протяженные в стране, их общая длина превышает 13 тысяч километров.