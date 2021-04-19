Коммунальщикам в Москве выдадут удостоверения с QR-кодами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники "Мосэнергосбыта" получат удостоверения с QR-кодами. Речь идет о контролерах, которые посещают квартиры москвичей для снятия показаний, а также о контролерах-монтерах, техниках по отключениям, инженерах-инспекторах и других линейных специалистах, которые контактируют с москвичами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Нововведение позволит жителям определять, точно ли к ним пришел настоящий специалист, а не мошенник, отмечают специалисты. Отсканировав QR-код, можно будет узнать основную информацию о представителе "Мосэнергосбыта" – фамилию, имя и отчество, должность и подразделение.

Если сотрудник не зарегистрирован в базе данных, необходимо позвонить в контактный центр компании по телефону +7 (499) 550-95-50 для подтверждения личности сотрудника.

Уточняется, что сотрудники компании не посещают горожан без видимых причин и без предупреждения. Также они не предлагают покупать дополнительные товары и не навязывают свои услуги за деньги.

Москвичей призвали проверять личности сотрудников, прежде чем впускать их в дом.

Ранее эксперт регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Волков назвал способ отличить специалиста по замене счетчиков от мошенника. Он напомнил, что специалисты в этой сфере, в частности, представители либо управляющей компании, либо "Мосэнергосбыта", приходят к потребителям только по предварительным заявкам в заранее назначенный день и согласованное время.

