Автоэксперты прокомментировали отмену штрафа за превышение средней скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуратов уточнил, что большое количество автомобилистов, из-за ошибок получавшие штрафы за среднюю скорость, было вынуждено доказывать в суде, что не совершали таких нарушений, но это не обобщалось в судебную практику, сообщает News.ru.
"Проблема со средней скоростью была давно известна. Нет конкретного места совершения правонарушения. У вас средняя скорость измеряется на участке протяженностью, например, в один километр. На этом участке невозможно установить конкретное место, где вы нарушили", – объяснил автоэксперт Петр Шкуратов.
В свою очередь, главред журнала "За рулем" Максим Кадаков назвал такую схему наказания за нарушение средней скорости неправильной.
"Вся история была не совсем законна, поскольку ни в правилах дорожного движения, ни в КоАП у нас нет такого понятия, как средняя скорость. И поэтому, когда нас начинают штрафовать за такое нарушение, это, мягко говоря, не совсем правильно", – уточнил специалист.
По его словам, штрафы за нарушения ПДД уже есть в бюджетах и были заложены туда местными властями.
"Местные власти, когда верстают бюджет на следующий год, они уже закладывают в него штрафные поступления. Мы еще в 2022 году не наездили ни километра, а штрафы уже заложены в бюджет", – заявил эксперт.
Ранее стало известно, что в ГИБДД отказались от использования одного из способов фиксации превышения скорости. Речь идет о вычислении средней скорости автомобиля на участке при помощи двух камер. Как сообщается, практика фиксации превышения скорости несколькими камерами велась 7 лет. Автомобилисты часто жаловались на незаконность такого способа.
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