Правительство попросили сдержать цены на электроэнергию в рамках инфляции. С такой просьбой к кабинету министров обратились представители "Сообщества потребителей энергии".

По их прогнозам, уже в этом году стоимость киловаттов может подскочить на 7,5%. Это больше уровня предполагаемой инфляции. Как посчитали эксперты, только в ближайшие два года потребители переплатят более 100 миллиардов рублей.

В правительстве обращение сообщества пока не изучали. Тем не менее рассмотреть прогнозы и предложения пообещали в Минэнерго, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.