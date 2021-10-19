Пассажирам стали доступны билеты на "Сапсаны" на 5 ноября по сниженной цене

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Компания Российские железные дороги (РЖД) снизила стоимость билетов на поезда "Сапсан" отправлением 5 ноября, они уже доступны для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Стоимость билетов на "Сапсаны" с отправлением 5 ноября снижена и зависит только от категории места, а не от спроса и даты покупки", – говорится в сообщении.
Отмечается, что минимальная стоимость билетов по маршруту Москва – Нижний Новгород составляет 1 048 рублей, Москва – Санкт-Петербург – 1 898 рублей, Санкт-Петербург – Нижний Новгород – 2 625 рублей.
Ранее перевозчик ввел льготные тарифы для студентов. Приобретая билеты в кассах дальнего следования, молодые люди могут получить скидку в размере 50% на путешествия на поездах "Сапсан". Данная льгота действует до конца октября.
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