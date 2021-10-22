На Горьковском направлении МЖД изменится расписание поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
На Горьковском направлении Московской железной дороги с 25 октября изменится расписание некоторых поездов в связи с запуском движения на втором пути участка Реутово – Балашиха, сообщается на сайте МЖД.
"В частности, по рабочим дням между Балашихой, Москвой, Нижегородской и Железнодорожной станут курсировать следующие электрички: № 6082 Москва-Пассажирская – Курская – Балашиха (отправлением в 06:52), № 6081 Балашиха – Нижегородская (отправлением в 08:55), № 6009 Балашиха – Нижегородская (отправлением в 15:09), № 6010 Нижегородская – Балашиха (отправлением в 14:03), № 6084 Нижегородская – Железнодорожная (отправлением в 09:37)", – говорится в сообщении.
Кроме того, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт. В МЖД призвали пассажиров заранее ознакомиться с новым расписанием на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте РЖД или в мобильном приложении "РЖД пассажирам".
Ранее сообщалось, что с 3 по 8 ноября 2021 года в фирменных экспрессах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) изменится стоимость проезда. Речь идет о рейсах, которые осуществляются из Москвы в Александров, Владимир, Калугу, Дубну, Рязань, Крутое и Тулу.
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