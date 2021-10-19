С 3 по 8 ноября изменится цена билетов на экспрессы ЦППК между Москвой и рядом городов

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

С 3 по 8 ноября 2021 года в фирменных экспрессах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) изменится стоимость проезда. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Речь идет рейсах, которые выполняются на следующих участках:



Москва – Александров;

Москва – Владимир;

Москва – Калуга;

Москва – Дубна;

Москва – Рязань;

Москва – Крутое;

Москва – Тула.

В пресс-службе уточнили, что стоимость билетов может как увеличиться, так и уменьшиться. В частности, 4 ноября билет в вагон второго класса поезда № 7043Х (маршрут Рязань – Казанский вокзал) будет стоить 665 рублей, хотя обычно в четверг такая поездка обходится пассажирам в 630 рублей.

6 ноября проездной документ на поезд № 7003Х (маршрут Москва Киевская – Калуга) для второго класса обслуживания будет стоить 625 рублей, хотя обычная цена билета в субботу составляет 680 рублей.

Ранее сообщалось, что на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1), а также Савеловском и Белорусском направлениях МЖД в будни изменится расписание поездов. С 19 по 22 октября с 00:15 до 05:50 увеличатся интервалы движения поездов, а часть составов поедет по укороченному маршруту от/до станций Бескудниково, Марк, Лобня и до Белорусского вокзала.

