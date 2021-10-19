С 3 по 8 ноября изменится цена билетов на экспрессы ЦППК между Москвой и рядом городов

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
С 3 по 8 ноября 2021 года в фирменных экспрессах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) изменится стоимость проезда. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Речь идет рейсах, которые выполняются на следующих участках:
6 ноября проездной документ на поезд № 7003Х (маршрут Москва Киевская – Калуга) для второго класса обслуживания будет стоить 625 рублей, хотя обычная цена билета в субботу составляет 680 рублей.
Ранее сообщалось, что на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1), а также Савеловском и Белорусском направлениях МЖД в будни изменится расписание поездов. С 19 по 22 октября с 00:15 до 05:50 увеличатся интервалы движения поездов, а часть составов поедет по укороченному маршруту от/до станций Бескудниково, Марк, Лобня и до Белорусского вокзала.
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