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Транспорт

20:33

Более 90 новых поездов появятся на железных дорогах Москвы до 2024 года

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центральная пригородная пассажирская компания до конца 2024 года получит 95 новых поездов, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Крупнейший железнодорожный перевозчик Мосузла ЦППК до 2024 года получит 95 новых современных поездов. 25 из них появляется уже в следующем году", – говорится в сообщении.

Бестамбурные вагоны новых поездов будут оснащены зарядками для телефонов, ноутбуков и электросамокатов. Также в них установят мягкие кресла, удобные поручни, динамическое освещение и современную систему климат-контроля с обеззараживанием воздуха.

"Поезда поставят по контракту жизненного цикла: производитель будет нести полную ответственность за качество вагонов", – добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что более 900 коммерческих автобусов оснастили системой информирования для слабовидящих "Говорящий город". Она представляет собой небольшие динамики над дверьми, которые объявляют маршруты и изменения на остановках.

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