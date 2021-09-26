Ночными маршрутами наземного транспорта в Москве воспользовались более миллиона пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2021 года наземный транспорт столицы перевез более миллиона пассажиров по 16 ночным маршрутам. Об этом со ссылкой на руководителя ведомства Максима Ликсутова сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Ночной наземный городской транспорт – неотъемлемая часть любого крупного мегаполиса. Мы уделяем большое внимание развитию маршрутов, работающих после полуночи", – заявил Ликсутов, напомнив, что недавно в столице запустили новый маршрут н15, который связывает главные железнодорожные вокзалы города. – "Это в очередной раз доказывает, что ночные маршруты – самый простой, доступный и безопасный способ добраться домой".

Маршрут н15 связывает Ленинградский, Ярославский, Казанский и Восточный вокзалы. В пресс-службе отметили, что с его помощью поездки стали надежнее, комфортнее и безопаснее для порядка 400 тысяч жителей северо-востока Москвы.

Ранее сообщалось об изменениях в маршрутах автобусов под номерами 876 и 879, касающихся участка между Марьинским полем и Ларьином.

