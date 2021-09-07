Маршруты двух автобусов изменятся на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгнеий Самарин

С 7 сентября на юго-востоке Москвы изменятся маршруты автобусов под номерами 876 и 879. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что изменения движения транспорта касаются участка между Марьинским полем и Ларьином.

"Вместо ЖК "Марьино Град" автобусы пошли по новой дороге Середнево – Марьино – Десна в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что между Курским вокзалом и улицей Радио с 28 августа перестали ходить трамваи.

Такие изменения необходимы на время реконструкции железнодорожного путепровода в районе Сыромятнического проезда, производимой в рамках развития МЦД-2, а также строительства четвертой линии Московских центральных диаметров.

