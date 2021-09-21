Более 900 коммерческих автобусов оснастили системой для слабовидящих в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Более 900 коммерческих автобусов оснастили системой информирования для слабовидящих "Говорящий город". Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.
"Система информирования для слабовидящих "Говорящий город" появилась на 904 автобусах коммерческих перевозчиков. Мы разработали и реализовали ее вместе с участниками акселератора "Транспортные инновации", – отмечается в сообщении.
В департаменте пояснили, что система представляет собой небольшие динамики над дверьми, которые объявляют маршруты и изменения на остановках. Это позволяет сделать транспорт более удобным для пассажиров с плохим зрением.
В ведомстве подчеркнули, что систему "Говорящий город" высоко оценила Московская городская организация Всероссийского общества слепых.
Уточняется, что система является частью большой программы, благодаря которой ориентироваться в городе и общественном транспорте будет намного легче.
Ранее сообщалось, что сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров начали работать на новых маршрутах столичного наземного транспорта.
На сегодняшний день сотрудники ЦОМП трудятся на 48 маршрутах. До конца года их количество увеличится до 76. Маршруты проходят мимо больниц, клиник, районных центров Всероссийского общества слепых, мест работы многих маломобильных пассажиров.
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