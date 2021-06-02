Российский нейроимплант поможет вернуть зрение ослепшим

13:15
Фото: youtube.com/фонд поддержки слепоглухих "Со-единение"
В России разрабатывают имплант для головного мозга, который позволит вернуть зрение слепым. Он подойдет для людей, полностью потерявших зрение, при этом имеющих зрительный опыт и неповрежденный мозг, сообщает газета "Известия".
Разработка получила название ELVIS (сокращенно от Electronic Vision). С ее помощью человек сможет частично видеть окружающий мир – различать силуэты предметов и людей, понимать расположение объектов в пространстве.
"Нейроимплант ELVIS поможет слепым людям, для которых сегодня больше недоступны никакие методы терапевтического и хирургического лечения", – пояснил руководитель проекта Денис Кулешов. К ним он отнес пациентов с такими тяжелыми заболеваниями, как терминальная глаукома и терминальный пигментный ретинит, а также тех, у кого по тем или иным причинам отсутствуют глаза.
Уточняется, что устройство состоит из трех компонентов: своеобразного ободка с камерами, который человек носит на голове, микрокомпьютера, который крепится на пояс, и самого импланта, вживляемого в зрительную кору. Последний будет получать заряд от ободка за счет технологии беспроводной передачи энергии.
Над проектом работают специалисты фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" и лаборатории "Сенсор-Тех", а также ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и Центра коллективного проектирования РТУ МИРЭА.
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