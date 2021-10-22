На Горьковском направлении МЖД увеличат число рейсов до Балашихи с 25 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 25 октября увеличивается количество рейсов до Балашихи на Горьковском направлении МЖД. Об этом рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Корректировки внесли в график в связи с открытием второго пути на участке Реутов – Балашиха.

Теперь по будням на данном направлении будут ходить пять дополнительных поездов:

№ 6081 Балашиха – Нижегородская отправлением в 08:55;

№ 6009 Балашиха – Нижегородская отправлением в 15:09;

№ 6082 Курский вокзал – Балашиха отправлением в 06:52;

№ 6010 Нижегородская – Балашиха отправлением в 14:03;

№ 6084 Нижегородская – Железнодорожная отправлением в 09:37.

При этом ЦППК предупредила пассажиров об изменениях в графике отправления и прибытия некоторых электропоездов, вызванных введением дополнительных составов.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что с 3 по 8 ноября 2021 года в фирменных экспрессах ЦППК изменится стоимость проезда. Речь идет о рейсах, которые осуществляются из Москвы в Александров, Владимир, Калугу, Дубну, Рязань, Крутое и Тулу.

