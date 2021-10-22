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Транспорт

19:54

На Горьковском направлении МЖД увеличат число рейсов до Балашихи с 25 октября

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 25 октября увеличивается количество рейсов до Балашихи на Горьковском направлении МЖД. Об этом рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Корректировки внесли в график в связи с открытием второго пути на участке Реутов – Балашиха.

Теперь по будням на данном направлении будут ходить пять дополнительных поездов:

  • № 6081 Балашиха – Нижегородская отправлением в 08:55;
  • № 6009 Балашиха – Нижегородская отправлением в 15:09;
  • № 6082 Курский вокзал – Балашиха отправлением в 06:52;
  • № 6010 Нижегородская – Балашиха отправлением в 14:03;
  • № 6084 Нижегородская – Железнодорожная отправлением в 09:37.

При этом ЦППК предупредила пассажиров об изменениях в графике отправления и прибытия некоторых электропоездов, вызванных введением дополнительных составов.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что с 3 по 8 ноября 2021 года в фирменных экспрессах ЦППК изменится стоимость проезда. Речь идет о рейсах, которые осуществляются из Москвы в Александров, Владимир, Калугу, Дубну, Рязань, Крутое и Тулу.

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