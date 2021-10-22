На Горьковском направлении МЖД увеличат число рейсов до Балашихи с 25 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
С 25 октября увеличивается количество рейсов до Балашихи на Горьковском направлении МЖД. Об этом рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Корректировки внесли в график в связи с открытием второго пути на участке Реутов – Балашиха.
Теперь по будням на данном направлении будут ходить пять дополнительных поездов:
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
Ранее сообщалось, что с 3 по 8 ноября 2021 года в фирменных экспрессах ЦППК изменится стоимость проезда. Речь идет о рейсах, которые осуществляются из Москвы в Александров, Владимир, Калугу, Дубну, Рязань, Крутое и Тулу.
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