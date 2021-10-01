Расписание поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД изменится в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), а также на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги изменится в некоторые дни октября. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"По рабочим дням октября в ночное время (4–5, 6–8, 11–15, 18–22, 25–29 октября с 22:30 до 05:30) скорректирован график движения поездов на D2, Курском и Рижском направлениях в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры", – говорится в сообщении перевозчика.

В указанные отрезки времени значительно изменится расписание поездов между Курским вокзалом и станцией Царицыно: последний поезд от Царицына до вокзала будет отправляться в 22:53, а в обратную сторону – в 00:45. Также сократятся маршруты движения ряда составов.

Кроме того, с 22:50 9 октября до 06:50 10 октября будет закрыт первый путь на участке Рижский вокзал – Красный Балтиец, из-за чего движение будет организовано в реверсивном режиме, что приведет к увеличению интервалов между поездами. Ряд составов выведут из графика.

В период с 1 по 13 октября в связи с проведением ремонтно-путевых работ изменится расписание нескольких пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД. Изменится время отправления и прибытия у нескольких электричек, некоторые из них проследуют по укороченным маршрутам, а несколько рейсов выведут из расписания.

