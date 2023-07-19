РКН опроверг информацию о внедрении обязательного лицензирования для обработки данных

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Сообщения СМИ о том, что Роскомнадзор предложил внедрить лицензирование компаний для обработки персональных данных, не соответствует действительности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на РКН.

"Предложения в законопроект не предусматривают необходимость лицензирования или введения дополнительных разрешительных процедур. Речь идет о повышении уровня защиты данных граждан для операторов, обрабатывающих значительные объемы таких данных", – поделились в ведомстве.

О том, что Роскомнадзор предложил включить в законопроект о штрафах за утечки персональных данных норму об обязательном лицензировании компаний, использующих такие данные, ранее писал "Коммерсант".

По данным СМИ, предполагалось, что лицензированием операторов персональных данных займется специальный центр. Он начнет оценивать соответствие IT-инфраструктуры компаний по определенным критериям, отмечали в газете.