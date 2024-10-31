Мобильные пункты обогрева для бездомных начнут работу в Москве с 1 ноября

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве с ноября вблизи крупных вокзалов начнут работать мобильные пункты обогрева для бездомных, сообщает в своем телеграм-канале столичный департамент труда и соцзащиты населения.

"С 1 ноября вблизи крупных вокзалов Москвы – Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского – начнут работу отапливаемые микроавтобусы", – говорится в сообщении.

Пункты будут работать с 20:00 до 08:00. В них бездомные смогут согреться, выпить горячего чая, а также получить консультацию специалистов. При необходимости сотрудники направят человека в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Там ему помогут восстановить документы, связаться с родными и получить медпомощь.

Ранее по адресу Ясный проезд, дом 8, корпус 1, открылся новый волонтерский центр "Доброе место". Его общая площадь превышает 140 квадратных метров.

Теперь горожане там могут не только общаться с единомышленниками и поддерживать социальные акции, но и посещать мастер-классы, лекции, а также принести собранное вторсырье и корм для животных, живущих в приютах.