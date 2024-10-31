Мобильные пункты обогрева откроются около московских вокзалов

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

С 1 ноября на площадях возле Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов работать начинают мобильные пункты обогрева. Это специально оборудованные микроавтобусы, которые работают с 20:00 до 08:00 следующего дня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В прошлом году гости и жители Москвы около 6,8 тысячи раз воспользовались передвижными пунктами обогрева. Обратиться за помощью и укрыться от холода могут не только бездомные, но и все, кто столкнулся с трудностями в зимний период.

"Специалисты проконсультируют по всем вопросам и предложат обратиться в центр социальной адаптации для составления индивидуального маршрута поддержки: здесь окажут содействие в получении медицинской помощи, восстановлении документов, поиске работы или утерянных контактов с близкими", – добавила замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина.

В случае выявления симптомов гипотермии у пациента дежурной бригадой будет вызван экипаж скорой медицинской помощи.

Кроме того, в центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки создаются индивидуальные программы. Там специалисты помогут восстановить документы, пройти медицинское обследование, найти родных, в том числе живущих в других городах, и наладить с ними общение.

Центр также помогает людям найти работу и вернуться в свой город, если они приехали на заработки и столкнулись с обманом. Там же работники содействуют оформлению проживания в специализированных учреждениях для пожилых людей, которым требуется постоянный уход.

Помимо этого, в центре можно пройти доврачебный осмотр, принять душ, переночевать, получить одежду, обувь и другие предметы первой необходимости, погреться, поесть, проконсультироваться со специалистом.

В городе есть несколько стационарных отделений центра социальной адаптации, которые находятся по адресам Иловайская улица, дом 22, Ижорская улица, дом 21, строение 3, Матросова улица, дом 4, Михельсона улица, дом 6. Пункты работают круглосуточно и предоставляют возможность переждать холода и получить помощь специалистов.

Между тем по адресу Ясный проезд, дом 8, корпус 1, открылся новый волонтерский центр "Доброе место". Его общая площадь превышает 140 квадратных метров. Теперь горожане там могут не только общаться с единомышленниками и поддерживать социальные акции, но и посещать мастер-классы, лекции, а также принести собранное вторсырье и корм для животных, живущих в приютах.