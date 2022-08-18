Пять человек стали жертвами ДТП в Приморье

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Фото: 25.мвд.рф
Пять человек погибли в результате столкновения двух иномарок в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД.
Уточняется, что авария произошла ночью на 642-ом километре трассы "Уссури". По данным ведомства, автомобиль Toyota Corolla Spaсio, которым управляла 39-летняя женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Hiace, за рулем которой был 65-летний мужчина.
"По информации, полученной от очевидцев <...>, до столкновения <...> водитель автомобиля Toyota Hiace допустил выезд на полосу Toyota Corolla Spaсio, что и спровоцировало попытку женщины уйти от столкновения путем выезда на встречную полосу", – говорится в сообщении.
Водитель и пассажиры Toyota Corolla – 14-летняя девочка, 43-летний мужчина и 63-летняя женщина – погибли на месте. Также погибла 45-летняя пассажирка Toyota Hiace. Водителя этой машины госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Ранее сообщалось, что водитель без прав сорвался с горы в Республике Алтай. Инцидент произошел в окрестностях села Баштала в Усть-Коксинском районе. Пострадавшим оказался 25-летний местный житель, не справившийся с управлением машины "УАЗ-2206". Мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
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