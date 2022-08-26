Дело возбудили после ДТП под Можайском, где погибли два человека

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Уголовное дело возбудили по факту аварии под Можайском, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

"Следователем <...> по факту ДТП, в котором погиб несовершеннолетний, возбужденно уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", – говорится в сообщении.

ДТП произошло в пятницу днем на 55-м километре автодороги Уваровка – Ивановка – Можайск. Находившийся за рулем Mercedes водитель выехал на встречку, где врезался в BMW.

В результате ДТП погибли два человека, в том числе 11-летний ребенок. Еще трое, в том числе двое детей, пострадали. По факту инцидента проверку организовала подмосковная прокуратура.

