Задержан водитель бетономешалки, сбивший насмерть девочку на западе Москвы

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Полицейские задержали водителя бетономешалки "КамАЗ", насмерть сбившего 10-летнюю школьницу на западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москвы.

"Задержан 45-летний водитель бетономешалки "КамАЗ", который насмерть сбил 10-летнюю девочку в Москве утром 21 ноября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении мужчины возбудили дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку"), которая предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Трагедия произошла в понедельник, 21 ноября, на Родниковой улице на западе Москвы. Водитель бетономешалки наехал на девочку, от чего та скончалась на месте. Момент ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения.

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