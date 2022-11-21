Водитель бетономешалки насмерть сбил десятилетнюю девочку на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель транспортного средства "КамАЗ" насмерть сбил 10-летнюю девочку на улице Родниковой на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Случившееся подтвердили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как водитель наехал на несовершеннолетнюю девочку. Пострадавшая скончалась на месте.

"Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой органами полиции, и принятие решения по ее результатам", – сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что действия правоохранительных органов на месте происшествия координирует межрайонный прокурор Солнцева Эдуард Брежнев.

До этого водитель BMW сбил насмерть пешехода в центре Москвы. Инцидент произошел вблизи станции метро "Добрынинская". Мужчина погиб на месте.

Ранее автомобилист совершил наезд на женщину и ее внучку в Раменском городском округе. В результате происшествия пешеходы скончались на месте.

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