Виновником ДТП на Красноярской улице в Москве стал 17-летний водитель без прав

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Виновником ДТП с участием пешехода на Красноярской улице в Москве стал 17-летний водитель, у которого нет прав на управление транспортными средствами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, несовершеннолетний купил автомобиль Toyota Corolla в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте.

В четверг, 24 ноября, он совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"30-летняя женщина в тяжелом состоянии доставлен в одну из столичных больниц. <...> Прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль расследование обстоятельств ДТП", – говорится в сообщении.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, которые ранее опубликовала пресс-служба департамента транспорта Москвы, водитель ехал на высокой скорости, не притормозил перед пешеходным переходом и наехал на человека.

Ранее сообщалось, что водитель "КамАЗа" насмерть сбил 10-летнюю девочку на западе Москвы. Трагедия произошла на Родниковой улице. Ребенок скончался на месте.

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