Смертельная авария с маршруткой и пожарной машиной произошла в Астрахани

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Один человек скончался в результате аварии с маршруткой и пожарной машиной в Трусовском районе Астрахани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД РФ по области.

По его словам, из-за ДТП пострадали десять человек, включая троих детей. До этого региональное ГУ МЧС России информировало, что маршрутка и пожарный автомобиль "Волгоспас" столкнулись на улице Комсомольской, в районе дома номер 171.

"В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних, один сотрудник противопожарной службы погиб на месте происшествия", – поделился представитель МВД.

Отмечается, что все пострадавшие были направлены в медучреждение.

Ранее сообщалось, что семь машин попали в дорожно-транспортное происшествие на 83-м километре МКАД в Москве. Из-за аварии пострадал один человек. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.

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