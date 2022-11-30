21:17Происшествия
Смертельная авария с маршруткой и пожарной машиной произошла в Астрахани
По его словам, из-за ДТП пострадали десять человек, включая троих детей. До этого региональное ГУ МЧС России информировало, что маршрутка и пожарный автомобиль "Волгоспас" столкнулись на улице Комсомольской, в районе дома номер 171.
"В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних, один сотрудник противопожарной службы погиб на месте происшествия", – поделился представитель МВД.
Отмечается, что все пострадавшие были направлены в медучреждение.
Ранее сообщалось, что семь машин попали в дорожно-транспортное происшествие на 83-м километре МКАД в Москве. Из-за аварии пострадал один человек. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.
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