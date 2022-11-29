Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель Jaguar сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Новороссийске, передает ТАСС со ссылкой на Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, происшествия случилось на улице Снайперам Рубахо. В момент аварии ребенок 2022 года рождения находился в коляске.

В результате женщина и младенец были госпитализированы.

Ранее ДТП с участием пешехода произошло на Красноярской улице в Москве. Авария случилась в районе дома № 9. Уточнялось, что водитель ехал на высокой скорости и не притормозил перед пешеходным переходом.

До этого в Сургуте женщина за рулем внедорожника сбила детей, качавшихся на качелях. По ее словам, она перепутала педали, когда сдавала назад. В результате происшествия травмы получил отец детей, когда бросился их спасать.

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