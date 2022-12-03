13 человек пострадали в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Readovka"

Автобус с пассажирами врезался в мачту освещения в районе дома № 11 на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. В результате аварии пострадали 13 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

"По предварительным данным, в результате дорожной аварии 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди них 5 детей", – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины аварии уточняются. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее ДТП произошло на 139-м километре трассы А107 в Московской области. В результате аварии погиб один человек. Причины аварии устанавливались.

До этого три человека пострадали в ДТП на Рублевском шоссе. Там водитель BMW не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.



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