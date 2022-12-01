В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при столкновении трамваев

Фото: Москва 24

После столкновения двух трамваев в Новосибирске госпитализированы два человека, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Двоих пострадавших после обследования госпитализировали. Одного – с перелом голени, второго – с ушибом головного мозга. Состояние обоих – стабильное. <...> Трех пострадавших пока дообследуют", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за медицинской помощью сразу после ДТП обратились 16 человек. 11 из них были доставлены в медицинские учреждения на автомобилях скорой помощи. Затем их направили на амбулаторное лечение.

Остальные пять человек самостоятельно обратились в приемный покой в течение трех часов после аварии.

ЧП произошло в Кировском районе города накануне вечером. Пострадавших доставили в городскую больницу № 34. Как сообщали медики, два человека получили тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что на Рублевском шоссе в Москве водитель BMW не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Пострадали три человека.



Два трамвая столкнулись в Новосибирске

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!