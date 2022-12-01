00:59Происшествия
Два грузовых автомобиля столкнулись на Автозаводской эстакаде в Москве
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Авария с участием двух грузовых автомобилей произошла на Автозаводской эстакаде в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Уточняется, что ДТП произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца. В настоящее время на месте работают оперативные службы.
Движение в районе аварии затруднено. Заняты две полосы из четырех. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Рублевском шоссе водитель BMW не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Пострадали три человека.
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