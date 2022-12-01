Два грузовых автомобиля столкнулись на Автозаводской эстакаде в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием двух грузовых автомобилей произошла на Автозаводской эстакаде в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что ДТП произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Движение в районе аварии затруднено. Заняты две полосы из четырех. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Рублевском шоссе водитель BMW не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Пострадали три человека.

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