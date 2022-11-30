Число пострадавших в ДТП с трамваями в Новосибирске увеличилось до 13

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Количество пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Новосибирске увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую больницу №34.

В медучреждении отметили, что у всех зафиксировали различные жалобы. При этом два человека получили тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что грузовик столкнулся с поездом в Подмосковье. По данным МЖД, автомобиль-манипулятор выехал на пути перед близко идущим поездом № 6 917 Дубна – Москва – Бутырская. В результате один вагон электрички сошел с рельсов. Внутри состава находились около 30 человек.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!