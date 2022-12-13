Количество пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 17

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Количество получивших травмы в результате аварии автобуса с пассажирами во Владимирской области дошло до 17 человек. Информацией об этом поделился глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что среди пострадавших были зафиксированы трое несовершеннолетних. Соколов уточнил, что детям не потребовалась госпитализация, все лечись амбулаторно.

На территории ДТП сейчас находятся оперативные службы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Об аварии поступила информация во вторник, 13 декабря. На тот момент сообщалось, что в результате ДТП травмы получили десять человек, они были направлены в медучреждение.

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