У пострадавшей в ДТП с автобусом в Орехове-Зуеве сломаны три ребра

Фото: телеграм-канал "Readovka"

У одной из пострадавших в ДТП с автобусом в Орехове-Зуеве сломаны три ребра. Об этом "Газете.ру" рассказал ее сын Алексей.

"Перелом трех ребер, а так она в полном порядке", – сообщил он.

По его словам, в результате столкновения автобуса и фуры у водителя оказались зажаты ноги, около 10–12 пассажиров были госпитализированы.

"Некоторых положили в больницу, некоторых просто осмотрели и отпустили домой. Какие-то пассажиры не пострадали, они сразу же после ДТП ушли домой, отказавшись от госпитализации", – рассказал сын пострадавшей.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе АО "Мострансавто", автобус находился в исправном техническом состоянии.

"Перед выходом в рейс автобус прошел проверку и находился в технически исправном состоянии. Последнее ТО было пройдено 4 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.

В Мострансавто уточнили, что перед выходом на смену, водитель прошел медицинский осмотр. Его рабочий стаж составляет около 7 лет, водительский – более 20 лет.

Находящиеся в автобусе пассажиры были застрахованы АО "СОГАЗ". Им положены страховые выплаты.

Столкновение рейсового автобуса "ЛиАЗ" и автомобиля "КамАЗ" произошло на 86-м километре автодороги М7 "Волга". Проверкой по факту произошедшего занимается подмосковная прокуратура. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!