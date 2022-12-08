Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Звенигородской эстакаде на съезде на Третье транспортное кольцо в сторону Кутузовского проспекта водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник.

В результате машина опрокинулась на бок, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На месте работают оперативные службы Москвы. Отмечается, что движение в районе дорожно-транспортного происшествия не затруднено.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уточняется информация о пострадавших.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 15-го километра МКАД столкнулись два автомобиля. Один из них перевернулся. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого на Симферопольском шоссе в Москве автовоз протаранил отбойник и выехал на полосу встречного движения. В результате аварии были задеты четыре автомобиля.



Автомобиль протаранил ограждение и опрокинулся на бок на Звенигородской эстакаде

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