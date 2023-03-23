Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Движение поездов по двум путям железнодорожной части Крымского моста планируют запустить к началу лета 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Железнодорожную часть, президентом поставлена задача до 1 июля (запустить. – Прим. ред.), но пока, если не будет каких-то изменений, я думаю, мы к началу лета ее запустим", – цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Ранее Хуснуллин сообщил о полной готовности первого пролета железнодорожной части Крымского моста. Восстановить второй поврежденный в результате ЧП пролет планировали до конца апреля текущего года.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Жертвами ЧП стали три человека. В результате взрыва грузового автомобиля были повреждены два автомобильных пролета.

Виновными в совершении теракта ФСБ признала ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".



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