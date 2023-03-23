Водолазы прекратили поиски брата и друга основателя группы Cream Soda под Ярославлем

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Водолазы прекратили искать тела провалившихся под лед брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова Романа и его друга Георгия Киселева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарно-спасательную службу Ярославской области.

20 марта водолазы нашли и подняли тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, родственники опознали его тело и подтвердили, что мужчина погиб.



"Обычно мы ищем три дня, далее – по заявлению следствия. В этом месте уже нецелесообразно искать, сильное течение, их могло унести. На сегодняшний день поиски прекращены", – сказала собеседница агентства.

Музыкальная группа Cream Soda опубликовала пост в социальной сети "ВКонтакте", в котором сообщила, что 25 марта в московском клубе Mutabor состоится выступление артистов лейбла Stvol. Средства, полученные от продажи билетов, будут переданы семьям погибших.

Ранее отец основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова заявлял, что не верит в произошедшее. Он отметил, что не знал о намерениях компании и не подозревал, что они соберутся переходить реку. По одной из версий, друзья каждый год переходили Волгу, но отец Дмитрия считает произошедшее случайностью. Он подчеркнул, что его сын не любил экстрим.

Инцидент произошел в ночь на 20 марта. Музыкант Дима Нова (Свиргунов) отдыхал с компанией в селе Диево-Городище. В какой-то момент группа из 10 человек решила прогуляться по льду Волги. В результате пятеро из них провалились в воду. На официальной странице группы Cream Soda "ВКонтакте" представители сообщили, что одного из товарищей по имени Аристарх, который также провалился под лед, смогли достать, но его не удалось спасти.



Артисты лейбла группы Cream Soda проведут концерт в помощь родным погибших под Ярославлем

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