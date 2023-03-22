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22 марта, 23:50

Происшествия

"Рейд 112": столкновение автомобилей произошло на пересечении с Цветным бульваром

"Рейд 112": столкновение автомобилей произошло на пересечении с Цветным бульваром

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На пересечении с Цветным бульваром автомобиль Nissan не убедился в разрешенном сигнале светофора и продолжил движение. В это время автомобиль Opel заканчивал маневр на зеленый свет. Произошло столкновение машин. Медицинская помощь никому не понадобилась.

В магазине на улице Плющиха произошла попытка кражи. Работники магазина сообщили, что нетрезвая покупательница попыталась вынести продукты без оплаты. На место прибыли сотрудники полиции. Им с трудом удалось утихомирить буйную посетительницу.

Жители дома, расположенного на улице Красная Пресня, сообщили, что на четвертом этаже горит квартира. На место незамедлительно выехали все экстренные службы. Жильцов подъезда эвакуировали. Владельцу квартиры пришлось оказывать медицинскую помощь – он отравился продуктами горения.

Подробнее – об этих и других происшествиях в сюжете телеканала Москва 24.

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