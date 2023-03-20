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20 марта, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": сотрудники таможни в Шереметьево изъяли более 1,5 килограммов гашиша

"Московский патруль": сотрудники таможни в Шереметьево изъяли более 1,5 килограммов гашиша

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Сотрудники таможни в Шереметьево изъяли более 1,5 килограммов гашиша в жестяных банках, которые правоохранителям пришлось вскрывать ножом.

Экспертиза установила, что это наркотическое средство гашиш. Его общая масса составила 1,6 кг. Наркотик выявила в ходе контроля бельгийская овчарка таможенников по кличке Пакко-Прайд. На багажной ленте она начала активно царапать синий пластиковый чемодан и черный рюкзак, принадлежавшие 51-летнему россиянину.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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