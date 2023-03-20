"Московский патруль": сотрудники таможни в Шереметьево изъяли более 1,5 килограммов гашиша

Сотрудники таможни в Шереметьево изъяли более 1,5 килограммов гашиша в жестяных банках, которые правоохранителям пришлось вскрывать ножом.

Экспертиза установила, что это наркотическое средство гашиш. Его общая масса составила 1,6 кг. Наркотик выявила в ходе контроля бельгийская овчарка таможенников по кличке Пакко-Прайд. На багажной ленте она начала активно царапать синий пластиковый чемодан и черный рюкзак, принадлежавшие 51-летнему россиянину.

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