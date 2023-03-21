"Московский патруль": полицейские задержали участников разбойного нападения в Подмосковье

В Подмосковье полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников разбойного нападения.

Задержания прошли одновременно сразу по нескольким адресам проживания злоумышленников в городе Талдом. По данным следствия, дельцы на двух автомобилях перегородили путь иномарке. После чего предполагаемые преступники представились сотрудниками правоохранительных органов и пообещали, что привлекут гражданина к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и отправят за решетку.

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