Россиянин задержан во Франции по подозрению в подготовке беспорядков

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На россиянина Кирилла Грязнова, которого задержали в июле во Франции, завели дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков. Об этом со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщает РИА Новости.

Гражданину России, согласно французским законам, может грозить тюремный срок вплоть до 30 лет. По данным полиции, в квартире мужчины был проведен обыск, при котором были найдены "некоторые улики".

"Он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр", – считают в прокуратуре.

Ранее суд в Швеции оправдал 60-летнего мужчину, который был задержан по подозрению в незаконной разведывательной деятельности в пользу России. Позже правоохранители также решили отпустить россиянку, которую задержали из-за подозрений в промышленном шпионаже.

