01 июля, 21:17Политика
Один из организаторов незаконного отряда "Погоня" объявлен в розыск
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Один из организаторов незаконного отряда "Погоня" Вадим Прокопьев, воевавший на стороне Украины, объявлен в розыск. Об этом стало известно из базы розыска МВД РФ.
В карточке указано, что Прокопьев разыскивается по статье УК России. Подробностей, по какой именно статье, нет.
Ранее сообщалось, что в РФ 28 военачальников Вооруженных сил Украины (ВСУ) различного уровня были объявлены в международный розыск. Также свыше 30 украинских военных получили пожизненное наказание.
До этого следовали объявили в федеральный и международный розыск троих наемников, воевавших на стороне Украины. Ими оказались бывший морской пехотинец из США Трой Оффенбекер, гражданин Израиля Денис Десятник и уроженец Кишинева Станислав Гибадулин. Московским судом они заочно арестованы.