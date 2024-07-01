Один из организаторов незаконного отряда "Погоня" объявлен в розыск

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Один из организаторов незаконного отряда "Погоня" Вадим Прокопьев, воевавший на стороне Украины, объявлен в розыск. Об этом стало известно из базы розыска МВД РФ.

В карточке указано, что Прокопьев разыскивается по статье УК России. Подробностей, по какой именно статье, нет.

Ранее сообщалось, что в РФ 28 военачальников Вооруженных сил Украины (ВСУ) различного уровня были объявлены в международный розыск. Также свыше 30 украинских военных получили пожизненное наказание.

До этого следовали объявили в федеральный и международный розыск троих наемников, воевавших на стороне Украины. Ими оказались бывший морской пехотинец из США Трой Оффенбекер, гражданин Израиля Денис Десятник и уроженец Кишинева Станислав Гибадулин. Московским судом они заочно арестованы.