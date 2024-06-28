В РФ объявлены в розыск 28 военачальников ВСУ

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В России объявили в международный розыск 28 военачальников ВСУ различного уровня, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Он также рассказал, что более 30 украинских военных получили пожизненное наказание.

В международный розыск ранее были объявлены бывший глава министерства юстиции Украины Павел Петренко и экс-министр информполитики Юрий Стець.

Помимо этого, российские следователи объявили в федеральный и международный розыск троих наемников: бывшего морского пехотинца из США Троя Оффенбекера, гражданина Израиля Дениса Десятника и уроженца Кишинева Станислава Гибадулина. Они принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Три фигуранта заочно арестованы московским судом.

