Два экс-министра Украины объявлены в международный розыск

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Бывший глава министерства юстиции Украины Павел Петренко и экс-министр информполитики Юрий Стець объявлены в международный розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Басманного суда Москвы.

В инстанции уточнили, что указанных лиц подозревают в применении запрещенных средств и методов ведения войны.

До этого российские следователи объявили в федеральный и международный розыск троих наемников: бывшего морского пехотинца из США Троя Оффенбекера, гражданина Израиля Дениса Десятника и уроженца Кишинева Станислава Гибадулина. Они принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Три фигуранта заочно арестованы московским судом.

