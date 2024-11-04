Стояногло лидирует на выборах в Молдавии по результатам подсчета 90% голосов

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Бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии с 50,81% голосов, действующая глава республики Майя Санду набирает 49,19%. Об этом со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны после обработки 90% голосов сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Стояногло получил на выборах 79% голосов избирателей Приднестровья, в то время как Санду получила 20,6% голосов жителей непризнанной республики.

Первый тур выборов в Молдавии состоялся 20 октября. После обработки 100% протоколов Майя Санду получила 42,45%, а Александр Стояногло – 25,99%. Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 13,79%. Так как ни один кандидат не набрал более 50% голосов, второй тур выборов прошел 3 ноября.

ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков, в которых 500 тысяч граждан государства, проживающие в РФ, могли бы проголосовать – в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле, однако МИД страны одобрил только два участка, оба в столице, и выделил лишь 10 тысяч бюллетеней.