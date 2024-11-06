Депутат Шеремет назвал выборы в Молдавии госпереворотом

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На президентских выборах в Молдавии фактически произошел госпереворот, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Фактически под яркой ширмой жестко контролируемых извне выборов в Молдавии открыто произошел государственный переворот, поэтому легитимности сегодня у (президента Майи. – Прим. ред.) Санду не больше, чем у просроченного президента (Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского", – приводит слова Шеремета РИА Новости.

По мнению депутата, Молдавию фактически лишили суверенитета и государственности. Он также отметил, что в складывающихся обстоятельствах нельзя признавать Санду президентом, выбранным путем свободного волеизъявления народа.

Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 20 октября, второй тур выборов прошел 3 ноября. В результате Санду выиграла выборы президента с разрывом в почти 10% от Александра Стояногло. Оппозиция Молдавии не признала итоги выборов и решила оспорить их в Конституционном суде.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не смотрит на перспективы отношений двух стран через розовые очки и осознает, что молдавские власти не проявляют интереса к развитию добрых отношений с РФ.